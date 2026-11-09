41:58 min Rafael Orozco - Capítulo 73: Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo 41:45 Capítulo 72 Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo 41:41 Capítulo 71 Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo 42:00 Capítulo 70 Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto 41:58 Capítulo 73 Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo

Capítulo 73 Rafael Orozco: Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo Jeremías ayuda a su suegro a ocultar a su nueva mascota y fuente de ingreso. Sin embargo, no fue suficiente y Betty los descubre; ella se molesta por eso, pero recapacita y le da su apoyo a Jacinto.