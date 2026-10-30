41:04 min Rafael Orozco - Capítulo 68: Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo 41:38 Capítulo 67 Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio 41:06 Capítulo 66 Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara 42:05 Capítulo 65 Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha 41:04 Capítulo 68 Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo

Capítulo 68 Rafael Orozco: Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo La mujer encuentra un trabajo en la alcaldía municipal y mientras hace unos informes mensuales, descubre que Jacinto le debe más de dos millones a la alcaldía y ella será la encargada de cobrarle.