Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
También Caerás
Capítulo 71 Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 68 Rafael Orozco, completo y gratis

La mujer encuentra un trabajo en la alcaldía municipal y mientras hace unos informes mensuales, descubre que Jacinto le debe más de dos millones a la alcaldía y ella será la encargada de cobrarle.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:04 min
Thumbnail
Rafael Orozco - Capítulo 68: Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
Thumbnail
41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
Thumbnail
41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
plantilla 1280 x 720 (5).png
42:05
Capítulo 65
Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
Thumbnail
41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo

Capítulo 68 Rafael Orozco: Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo

La mujer encuentra un trabajo en la alcaldía municipal y mientras hace unos informes mensuales, descubre que Jacinto le debe más de dos millones a la alcaldía y ella será la encargada de cobrarle.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
Thumbnail
41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
Thumbnail
41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
plantilla 1280 x 720 (5).png
42:05
Capítulo 65
Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
plantilla 1280 x 720 (16).png
41:34
Capítulo 64
Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita
plantilla 1280 x 720 (37).png
41:15
Capítulo 63
Teto Tello se encuentra con el gringo y él le da un trabajo
plantilla 1280 x 720 (26).png
41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
Thumbnail
41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo