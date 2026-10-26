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Capítulo 64 Rafael Orozco: Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita

Teto está en la tienda del “Compai Chipuco” y recibe la llamada de una supuesta tía, sin embargo, al responder, descubre que es Coraima, quien le dice que se muere de ganas de verlo porque lo extraña.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:34 min
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Rafael Orozco - Capítulo 64: Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita
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41:15
Capítulo 63
Teto Tello se encuentra con el gringo y él le da un trabajo
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41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
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41:55
Capítulo 61
Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
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41:34
Capítulo 64
Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita

Capítulo 64 Rafael Orozco: Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita

Teto está en la tienda del “Compai Chipuco” y recibe la llamada de una supuesta tía, sin embargo, al responder, descubre que es Coraima, quien le dice que se muere de ganas de verlo porque lo extraña.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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41:15
Capítulo 63
Teto Tello se encuentra con el gringo y él le da un trabajo
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41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
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41:55
Capítulo 61
Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
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41:55
Capítulo 60
Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa
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42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
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41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
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41:34
Capítulo 64
Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita