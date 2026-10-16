41:24 min Rafael Orozco - Capítulo 58: Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa 41:30 Capítulo 57 El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá 42:07 Capítulo 56 Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no 41:10 Capítulo 55 Los amigos del cantante viajan a Bogotá 41:24 Capítulo 58 Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa

Capítulo 58 Rafael Orozco: Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa Tras tener su primera clase de baile con Reginaldo, Clara le cuenta a su hermana que él sí le mueve algo en su corazón y, por eso mismo, decidió invitarlo a una cita romántica.