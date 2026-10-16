Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 61 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 58 Rafael Orozco, completo y gratis

Tras tener su primera clase de baile con Reginaldo, Clara le cuenta a su hermana que él sí le mueve algo en su corazón y, por eso mismo, decidió invitarlo a una cita romántica.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:24 min
plantilla 1280 x 720 (16).png
Rafael Orozco - Capítulo 58: Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
plantilla 1280 x 720 (1).png
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (16).png
41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa

Capítulo 58 Rafael Orozco: Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa

Tras tener su primera clase de baile con Reginaldo, Clara le cuenta a su hermana que él sí le mueve algo en su corazón y, por eso mismo, decidió invitarlo a una cita romántica.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
plantilla 1280 x 720 (1).png
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (17).png
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
4d737055-a005-4409-8bf0-da629332877f.png
40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
plantilla 1280 x 720 (16).png
41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa