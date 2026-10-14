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Capítulo 56 Rafael Orozco, completo y gratis

Tras tomar sus clases de música, el cantante toma en cuenta el consejo de su profesora y piensa en dedicarse a la balada, sin embargo, algo dentro de él le dice que no y se lo hace saber a la mujer.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
42:07 min
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Rafael Orozco - Capítulo 56: Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
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41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
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41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no

Capítulo 56 Rafael Orozco: Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no

Tras tomar sus clases de música, el cantante toma en cuenta el consejo de su profesora y piensa en dedicarse a la balada, sin embargo, algo dentro de él le dice que no y se lo hace saber a la mujer.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (17).png
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
4d737055-a005-4409-8bf0-da629332877f.png
40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
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22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
plantilla 1280 x 720 (6).png
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no