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Capítulo 52 de 'Rafael Orozco', el ídolo, completo y gratis por Caracol Televisión

Capítulo 52 de 'Rafael Orozco', el ídolo, completo y gratis por Caracol Televisión. El hombre empieza a sentir que entre él y Coraima están empezando a surgir sentimientos de por medio.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
40:29 min
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Rafael Orozco - Capítulo 52: Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
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22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
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42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (14).png
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
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40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe

Capítulo 52 Rafael Orozco: Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe

El hombre empieza a sentir que entre él y Coraima están empezando a surgir sentimientos de por medio. Pese a que ambos ignoran lo que sienten empiezan a ser más unidos y tienen contacto físico.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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plantilla 1280 x 720 (21).png
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
plantilla 1280 x 720 (6).png
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (14).png
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
CAP.png
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
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40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe