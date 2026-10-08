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Capítulo 52 de 'Rafael Orozco', el ídolo, completo y gratis por Caracol Televisión
Capítulo 52 de 'Rafael Orozco', el ídolo, completo y gratis por Caracol Televisión. El hombre empieza a sentir que entre él y Coraima están empezando a surgir sentimientos de por medio.
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/
Rafael Orozco
/
Capítulo 52 Rafael Orozco: Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
40:29 min
Rafael Orozco - Capítulo 52:
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
Capítulo 52 Rafael Orozco: Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
El hombre empieza a sentir que entre él y Coraima están empezando a surgir sentimientos de por medio. Pese a que ambos ignoran lo que sienten empiezan a ser más unidos y tienen contacto físico.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
8 de Octubre, 2026
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22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
Rafael Orozco
Capítulo 51 Rafael Orozco: Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
Rafael Orozco
Capítulo 50 Rafael Orozco: Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
Rafael Orozco
Capítulo 49 Rafael Orozco: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
Rafael Orozco
Capítulo 48 Rafael Orozco: Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
Rafael Orozco
Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
Rafael Orozco
Capítulo 46 Rafael Orozco: Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
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