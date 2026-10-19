Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Corazón de Guerrero
Capítulo 62 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 59 Rafael Orozco, completo y gratis

La pareja aprovechan para aclarar algunas cosas sobre su situación sentimental. Clara dice que no quiere apresurar las cosas y Reginaldo le confiesa que compró un carro para llevarla a la universidad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
42:05 min
plantilla 1280 x 720 (13).png
Rafael Orozco - Capítulo 59: Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
plantilla 1280 x 720 (16).png
41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
plantilla 1280 x 720 (1).png
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
plantilla 1280 x 720 (13).png
42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión

Capítulo 59 Rafael Orozco: Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión

La pareja aprovechan para aclarar algunas cosas sobre su situación sentimental. Clara dice que no quiere apresurar las cosas y Reginaldo le confiesa que compró un carro para llevarla a la universidad.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
plantilla 1280 x 720 (16).png
41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
plantilla 1280 x 720 (1).png
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (17).png
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
plantilla 1280 x 720 (13).png
42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión