42:05 min Rafael Orozco - Capítulo 59: Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión 41:24 Capítulo 58 Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa 41:30 Capítulo 57 El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá 42:07 Capítulo 56 Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no 42:05 Capítulo 59 Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión

Capítulo 59 Rafael Orozco: Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión La pareja aprovechan para aclarar algunas cosas sobre su situación sentimental. Clara dice que no quiere apresurar las cosas y Reginaldo le confiesa que compró un carro para llevarla a la universidad.