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Capítulo 59 Rafael Orozco, completo y gratis
La pareja aprovechan para aclarar algunas cosas sobre su situación sentimental. Clara dice que no quiere apresurar las cosas y Reginaldo le confiesa que compró un carro para llevarla a la universidad.
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Rafael Orozco
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Capítulo 59 Rafael Orozco: Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
42:05 min
Rafael Orozco - Capítulo 59:
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
Capítulo 59 Rafael Orozco: Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
La pareja aprovechan para aclarar algunas cosas sobre su situación sentimental. Clara dice que no quiere apresurar las cosas y Reginaldo le confiesa que compró un carro para llevarla a la universidad.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
19 de Octubre, 2026
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41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
Rafael Orozco
Capítulo 58 Rafael Orozco: Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
Rafael Orozco
Capítulo 57 Rafael Orozco: El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 56 Rafael Orozco: Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
Rafael Orozco
Capítulo 55 Rafael Orozco: Los amigos del cantante viajan a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 54 Rafael Orozco: Clara está en clase y piensa en Rafael
Rafael Orozco
Capítulo 53 Rafael Orozco: Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
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