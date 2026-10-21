41:55 min Rafael Orozco - Capítulo 61: Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella 41:55 Capítulo 60 Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa 42:05 Capítulo 59 Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión 41:24 Capítulo 58 Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa 41:55 Capítulo 61 Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella

Capítulo 61 Rafael Orozco: Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella El cantante recibió su premio y quiso contarle a Clara, pero no logró hablar con ella, sino con su hermana Miriam, quien le cuenta a Clara lo que pasó y termina arruinando su baile por pensar en Rafa.