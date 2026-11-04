42:00 min Rafael Orozco - Capítulo 70: Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto 41:26 Capítulo 69 Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas 41:04 Capítulo 68 Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo 41:38 Capítulo 67 Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio 42:00 Capítulo 70 Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto

Capítulo 70 Rafael Orozco: Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto Jacinto hace una protesta al frente de la alcaldía de su ciudad y Mariela sabe que no pagará su deuda; es por eso que le pide ayuda a las hijas del hombre para que pueda resolver todos sus problemas.