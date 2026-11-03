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Capítulo 69 Rafael Orozco, completo y gratis

Teto confesó que él sabía la manera para capturar al gringo. Las autoridades aceptaron y organizaron un plan para hacerlo. Tras haber logrado su cometido, dejaron en libertad a Teto.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:26 min
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Rafael Orozco - Capítulo 69: Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
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41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
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41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
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41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
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41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas

Capítulo 69 Rafael Orozco: Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas

Teto confesó que él sabía la manera para capturar al gringo. Las autoridades aceptaron y organizaron un plan para hacerlo. Tras haber logrado su cometido, dejaron en libertad a Teto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
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Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
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Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
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42:05
Capítulo 65
Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
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41:34
Capítulo 64
Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita
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41:15
Capítulo 63
Teto Tello se encuentra con el gringo y él le da un trabajo
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41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas