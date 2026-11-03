41:26 min Rafael Orozco - Capítulo 69: Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas 41:04 Capítulo 68 Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo 41:38 Capítulo 67 Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio 41:06 Capítulo 66 Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara 41:26 Capítulo 69 Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas

Capítulo 69 Rafael Orozco: Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas Teto confesó que él sabía la manera para capturar al gringo. Las autoridades aceptaron y organizaron un plan para hacerlo. Tras haber logrado su cometido, dejaron en libertad a Teto.