41:41 min Rafael Orozco - Capítulo 71: Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo 42:00 Capítulo 70 Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto 41:26 Capítulo 69 Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas 41:04 Capítulo 68 Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo 41:41 Capítulo 71 Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo

Capítulo 71 Rafael Orozco: Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo El cantante le pide a la generala si puede ayudarlo para lanzar antes el álbum y ella le dice que sí, pero que asista a las fiestas de la patilla para cantar. Clara se entera y va a verlo.