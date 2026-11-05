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Capítulo 71 Rafael Orozco, completo y gratis
El cantante le pide a la generala si puede ayudarlo para lanzar antes el álbum y ella le dice que sí, pero que asista a las fiestas de la patilla para cantar. Clara se entera y va a verlo.
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Rafael Orozco
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Capítulo 71 Rafael Orozco: Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
41:41 min
Rafael Orozco - Capítulo 71:
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
41:41
Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
Capítulo 71 Rafael Orozco: Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
El cantante le pide a la generala si puede ayudarlo para lanzar antes el álbum y ella le dice que sí, pero que asista a las fiestas de la patilla para cantar. Clara se entera y va a verlo.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
5 de Noviembre, 2026
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42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
42:05
Capítulo 65
Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
41:41
Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
Rafael Orozco
Capítulo 70 Rafael Orozco: Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
Rafael Orozco
Capítulo 69 Rafael Orozco: Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
Rafael Orozco
Capítulo 68 Rafael Orozco: Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
Rafael Orozco
Capítulo 67 Rafael Orozco: Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
Rafael Orozco
Capítulo 66 Rafael Orozco: Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
Rafael Orozco
Capítulo 65 Rafael Orozco: Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
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