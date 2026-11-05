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Capítulo 71 Rafael Orozco, completo y gratis

El cantante le pide a la generala si puede ayudarlo para lanzar antes el álbum y ella le dice que sí, pero que asista a las fiestas de la patilla para cantar. Clara se entera y va a verlo.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:41 min
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Rafael Orozco - Capítulo 71: Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
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42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
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41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
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41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
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41:41
Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo

Capítulo 71 Rafael Orozco: Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo

El cantante le pide a la generala si puede ayudarlo para lanzar antes el álbum y ella le dice que sí, pero que asista a las fiestas de la patilla para cantar. Clara se entera y va a verlo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
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41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
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Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
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41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
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41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
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42:05
Capítulo 65
Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
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Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo