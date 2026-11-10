41:59 min Rafael Orozco - Capítulo 74: Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa 41:58 Capítulo 73 Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo 41:45 Capítulo 72 Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo 41:41 Capítulo 71 Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo 41:59 Capítulo 74 Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa

Capítulo 74 Rafael Orozco: Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa Tras recibir la carta de la universidad en México, Clara debe organizar sus papeles y dejar todo al día. En plena organización del viaje, Rafa la llama y le dice que su álbum está próximo a salir.