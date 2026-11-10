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Tras recibir la carta de la universidad en México, Clara debe organizar sus papeles y dejar todo al día. En plena organización del viaje, Rafa la llama y le dice que su álbum está próximo a salir.
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Rafael Orozco
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Capítulo 74 Rafael Orozco: Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa
41:59 min
Rafael Orozco - Capítulo 74:
Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa
41:58
Capítulo 73
Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo
41:45
Capítulo 72
Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo
41:41
Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
41:59
Capítulo 74
Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa
Capítulo 74 Rafael Orozco: Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa
Tras recibir la carta de la universidad en México, Clara debe organizar sus papeles y dejar todo al día. En plena organización del viaje, Rafa la llama y le dice que su álbum está próximo a salir.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
10 de Noviembre, 2026
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41:58
Capítulo 73
Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo
41:45
Capítulo 72
Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo
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Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
41:59
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Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa
Rafael Orozco
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