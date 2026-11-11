41:27 min Rafael Orozco - Capítulo 75: Clara viaja para despedirse de su padre y de Rafa 41:59 Capítulo 74 Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa 41:58 Capítulo 73 Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo 41:45 Capítulo 72 Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo 41:27 Capítulo 75 Clara viaja para despedirse de su padre y de Rafa

Capítulo 75 Rafael Orozco: Clara viaja para despedirse de su padre y de Rafa Finalmente, llega el anhelado día para la familia de Clara y todas sus cosas están listas para el viaje. Clara le hace una petición a su hermana y primero llegan a Valledupar para dar el último adiós.