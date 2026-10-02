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Capítulo 49 Rafael Orozco: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella - CaracolTV
Tras el golpe en la cancha, el jugador invita a Clara y a su hermana a cenar para disculparse. Allí, muestra su arrepentimiento y deja ver que se enamoró de ella, aunque Clara aún piensa en Rafa.
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Capítulo 49 Rafael Orozco: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
41:10 min
Rafael Orozco - Capítulo 49:
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
Capítulo 49 Rafael Orozco: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
Tras el golpe en la cancha, el jugador invita a Clara y a su hermana a cenar para disculparse. Allí, muestra su arrepentimiento y deja ver que se enamoró de ella, aunque Clara aún piensa en Rafa.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
2 de Octubre, 2026
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21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
Rafael Orozco
Capítulo 48 Rafael Orozco: Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
Rafael Orozco
Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
Rafael Orozco
Capítulo 46 Rafael Orozco: Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
Rafael Orozco
Capítulo 45 Rafael Orozco: Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
Rafael Orozco
Capítulo 44 Rafael Orozco: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Rafael Orozco
Capítulo 43 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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