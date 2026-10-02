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Capítulo 49 Rafael Orozco: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella - CaracolTV

Tras el golpe en la cancha, el jugador invita a Clara y a su hermana a cenar para disculparse. Allí, muestra su arrepentimiento y deja ver que se enamoró de ella, aunque Clara aún piensa en Rafa.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:10 min
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Rafael Orozco - Capítulo 49: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
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21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
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20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
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21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
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41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella

Capítulo 49 Rafael Orozco: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella

Tras el golpe en la cancha, el jugador invita a Clara y a su hermana a cenar para disculparse. Allí, muestra su arrepentimiento y deja ver que se enamoró de ella, aunque Clara aún piensa en Rafa.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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CAP.png
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
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21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
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Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella