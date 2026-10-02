Capítulo 49 Rafael Orozco: Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella - CaracolTV Tras el golpe en la cancha, el jugador invita a Clara y a su hermana a cenar para disculparse. Allí, muestra su arrepentimiento y deja ver que se enamoró de ella, aunque Clara aún piensa en Rafa.