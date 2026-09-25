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Capítulo 44 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis
Tras descubrir que Rafael le fue infiel con Silvia cuando estuvo en Bogotá, Clara Cabello decide ponerle punto final a su relación con el cantante; sin embargo, él trata de reconquistarla.
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Caracol TV
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Rafael Orozco
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Capítulo 44 Rafael Orozco: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
21:10 min
Rafael Orozco - Capítulo 44:
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Capítulo 44 Rafael Orozco: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Tras descubrir que Rafael le fue infiel con Silvia cuando estuvo en Bogotá, Clara Cabello decide ponerle punto final a su relación con el cantante; sin embargo, él trata de reconquistarla.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
25 de Septiembre, 2026
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Rafael Orozco
Capítulo 43 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 42 Rafael Orozco: Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
Rafael Orozco
Capítulo 41 Rafael Orozco: Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
Rafael Orozco
Capítulo 40 Rafael Orozco: Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
Rafael Orozco
Capítulo 39 Rafael Orozco: Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
Rafael Orozco
Capítulo 38 Rafael Orozco: Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
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