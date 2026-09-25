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Capítulo 44 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis

Tras descubrir que Rafael le fue infiel con Silvia cuando estuvo en Bogotá, Clara Cabello decide ponerle punto final a su relación con el cantante; sin embargo, él trata de reconquistarla.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:10 min
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
Rafael Orozco - Capítulo 44: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
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21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata

Capítulo 44 Rafael Orozco: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata

Tras descubrir que Rafael le fue infiel con Silvia cuando estuvo en Bogotá, Clara Cabello decide ponerle punto final a su relación con el cantante; sin embargo, él trata de reconquistarla.

Por: Jorge Andrés Bernal
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
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21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
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20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
IMA CAP 39 - RAFAEL (1).jpg
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata