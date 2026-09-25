21:10 min Rafael Orozco - Capítulo 44: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata 21:33 Capítulo 43 Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá 21:35 Capítulo 42 Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre 21:45 Capítulo 41 Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello 21:10 Capítulo 44 Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata

Capítulo 44 Rafael Orozco: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata Tras descubrir que Rafael le fue infiel con Silvia cuando estuvo en Bogotá, Clara Cabello decide ponerle punto final a su relación con el cantante; sin embargo, él trata de reconquistarla.