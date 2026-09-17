21:22 min Rafael Orozco - Capítulo 38: Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente 21:19 Capítulo 37 Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida 21:29 Capítulo 36 Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito 21:30 Capítulo 35 Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento 21:22 Capítulo 38 Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente

Capítulo 38 Rafael Orozco: Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente Tras la cirugía y una transfusión, Silvia despierta y conoce detalles del grave accidente. Su padre, Bernardo, le cuenta que estuvo delicada y que Rafael fue clave para salvarla con vida.