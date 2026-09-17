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Capítulo 38 de 'Rafael Orozco' de Caracol Televisión, completo y gratis.

Tras la cirugía y una transfusión, Silvia despierta y conoce detalles del grave accidente. Su padre, Bernardo, le cuenta que estuvo delicada y que Rafael fue clave para salvarla con vida.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:22 min
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
Rafael Orozco - Capítulo 38: Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
IMAG CAP 37 - RAFAEL.jpg
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
IMA CAPÍ 36.png
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
Thumbnail
21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente

Capítulo 38 Rafael Orozco: Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente

Tras la cirugía y una transfusión, Silvia despierta y conoce detalles del grave accidente. Su padre, Bernardo, le cuenta que estuvo delicada y que Rafael fue clave para salvarla con vida.

Por: Jorge Andrés Bernal
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IMAG CAP 37 - RAFAEL.jpg
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
IMA CAPÍ 36.png
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
Thumbnail
21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
Thumbnail
21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa
Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente