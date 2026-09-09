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Capítulo 32 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.

Cansado de la actitud de Silvia, Rafael decidió confrontarla y preguntarle por qué había sido tan amable con Clara. El músico sospechaba que buscaba que ella descubriera el romance entre ambos.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
Rafael Orozco
Rafael Orozco - Capítulo 32: Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
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21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
CAPÍ - RAFAEL.jpg
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
Thumbnail
21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara

Capítulo 32 Rafael Orozco: Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara

Cansado de la actitud de Silvia, Rafael decidió confrontarla y preguntarle por qué había sido tan amable con Clara. El músico sospechaba que buscaba que ella descubriera el romance entre ambos.

Por: Jorge Andrés Bernal
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21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
CAPÍ - RAFAEL.jpg
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
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21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
CAPITULO - RAFA.jpg
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
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21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara