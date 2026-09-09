Rafael Orozco - Capítulo 32: Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara 21:39 Capítulo 31 La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara 21:38 Capítulo 30 Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida 21:20 Capítulo 29 Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero Capítulo 32 Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara

Capítulo 32 Rafael Orozco: Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara Cansado de la actitud de Silvia, Rafael decidió confrontarla y preguntarle por qué había sido tan amable con Clara. El músico sospechaba que buscaba que ella descubriera el romance entre ambos.

