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Capítulo 32 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.
Cansado de la actitud de Silvia, Rafael decidió confrontarla y preguntarle por qué había sido tan amable con Clara. El músico sospechaba que buscaba que ella descubriera el romance entre ambos.
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Rafael Orozco
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Capítulo 32 Rafael Orozco: Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
Rafael Orozco - Capítulo 32:
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
Capítulo 32 Rafael Orozco: Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
Cansado de la actitud de Silvia, Rafael decidió confrontarla y preguntarle por qué había sido tan amable con Clara. El músico sospechaba que buscaba que ella descubriera el romance entre ambos.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
9 de Septiembre, 2026
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21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
Rafael Orozco
Capítulo 31 Rafael Orozco: La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
Rafael Orozco
Capítulo 30 Rafael Orozco: Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
Rafael Orozco
Capítulo 29 Rafael Orozco: Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
Rafael Orozco
Capítulo 28 Rafael Orozco: Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
Rafael Orozco
Capítulo 27 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 26 Rafael Orozco: Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
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