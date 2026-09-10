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Capítulo 33 de 'Rafael Orozco' de Caracol Televisión, completo y gratis.

Muy triste, Clara Cabello le cuenta entre lágrimas a la dueña de la pensión que está desconcertada por la actitud de su novio y asegura que, si descubre una infidelidad, lo dejará definitivamente.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
Rafael Orozco
Rafael Orozco - Capítulo 33: Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa
Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
Thumbnail
21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
CAPÍ - RAFAEL.jpg
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa

Capítulo 33 Rafael Orozco: Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa

Muy triste, Clara Cabello le cuenta entre lágrimas a la dueña de la pensión que está desconcertada por la actitud de su novio y asegura que, si descubre una infidelidad, lo dejará definitivamente.

Por: Jorge Andrés Bernal
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Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
Thumbnail
21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
CAPÍ - RAFAEL.jpg
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
Thumbnail
21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
CAPITULO - RAFA.jpg
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa