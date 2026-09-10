Rafael Orozco - Capítulo 33: Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa Capítulo 32 Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara 21:39 Capítulo 31 La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara 21:38 Capítulo 30 Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida Capítulo 33 Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa

Capítulo 33 Rafael Orozco: Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa Muy triste, Clara Cabello le cuenta entre lágrimas a la dueña de la pensión que está desconcertada por la actitud de su novio y asegura que, si descubre una infidelidad, lo dejará definitivamente.



