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Al llegar donde ‘Compai Chipuco’, Rafa se lleva una inesperada sorpresa al encontrar allí a Silvia. Su presencia lo inquieta, pues teme que en cualquier momento ella decida contarle la verdad a Clara.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:49 min
CAPITULO - RAFA.jpg
Rafael Orozco - Capítulo 28: Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
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21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
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21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
CAPITULO - RAFA.jpg
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos

Capítulo 28 Rafael Orozco: Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos

Al llegar donde ‘Compai Chipuco’, Rafa se lleva una inesperada sorpresa al encontrar allí a Silvia. Su presencia lo inquieta, pues teme que en cualquier momento ella decida contarle la verdad a Clara.

Por: Jorge Andrés Bernal
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
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21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
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21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
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21:37
Capítulo 24
Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
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21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
CAPITULO - RAFA.jpg
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos