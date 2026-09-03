Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Mi Pecado
Juegos
Capítulo 31 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo de 'Rafael Orozco' por Caracol Televisión, completos y gratis.
Al llegar donde ‘Compai Chipuco’, Rafa se lleva una inesperada sorpresa al encontrar allí a Silvia. Su presencia lo inquieta, pues teme que en cualquier momento ella decida contarle la verdad a Clara.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Inicio
Capítulos
Personajes
close
Publicidad
Caracol TV
/
Rafael Orozco
/
Capítulo 28 Rafael Orozco: Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
21:49 min
Rafael Orozco - Capítulo 28:
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
Capítulo 28 Rafael Orozco: Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
Al llegar donde ‘Compai Chipuco’, Rafa se lleva una inesperada sorpresa al encontrar allí a Silvia. Su presencia lo inquieta, pues teme que en cualquier momento ella decida contarle la verdad a Clara.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
3 de Septiembre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
21:37
Capítulo 24
Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
Rafael Orozco
Capítulo 27 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 26 Rafael Orozco: Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
Rafael Orozco
Capítulo 25 Rafael Orozco: Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
Rafael Orozco
Capítulo 24 Rafael Orozco: Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
Rafael Orozco
Capítulo 23 Rafael Orozco: Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
Rafael Orozco
Capítulo 22 Rafael Orozco: Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series