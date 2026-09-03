21:49 min Rafael Orozco - Capítulo 28: Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos 21:44 Capítulo 27 Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá 21:38 Capítulo 26 Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello 21:06 Capítulo 25 Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio 21:49 Capítulo 28 Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos

Capítulo 28 Rafael Orozco: Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos Al llegar donde ‘Compai Chipuco’, Rafa se lleva una inesperada sorpresa al encontrar allí a Silvia. Su presencia lo inquieta, pues teme que en cualquier momento ella decida contarle la verdad a Clara.