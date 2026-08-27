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Capítulo 23 de Rafael Orozco: HOY 27 de agosto completo y gratis - Caracol TV

Capítulo 23 de Rafael Orozco: HOY 27 de agosto completo y gratis - Caracol TV. Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chupuco’

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:31 min
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Rafael Orozco - Capítulo 23: Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Rafael Orozco
21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
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20:57
Capítulo 20
Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
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21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’

Capítulo 23 Rafael Orozco: Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’

Tras no recibir el apoyo económico de su padre, Silvia decidió buscar trabajo para solventar sus gastos. En medio de una conversación, ‘Compai Chupuco’ le propuso convertirse en auxiliar de cocina.

Por: Jorge Andrés Bernal
|
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Rafael Orozco
21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
Thumbnail
20:57
Capítulo 20
Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
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21:02
Capítulo 19
Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa
rafael orozco.jpg
21:17
Capítulo 18
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
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21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
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21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’