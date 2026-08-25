21:24 min Rafael Orozco - Capítulo 21: Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’ 20:57 Capítulo 20 Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema 21:02 Capítulo 19 Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa 21:17 Capítulo 18 Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital 21:24 Capítulo 21 Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’

Capítulo 21 Rafael Orozco: Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’ Cansada de las constantes discusiones y de las reglas impuestas por su padre, Bernardo, Silvia decide empacar sus pertenencias y abandonar su casa, pues no está dispuesta a seguir sus órdenes.