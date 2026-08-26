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Capítulo 22 de Rafael Orozco: HOY 26 de agosto completo y gratis - Caracol TV

Capítulo 22 de Rafael Orozco: HOY 26 de agosto completo y gratis - Caracol TV. Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
20:32 min
Rafael Orozco
Rafael Orozco - Capítulo 22: Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Rafael Orozco
21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
Thumbnail
20:57
Capítulo 20
Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
Thumbnail
21:02
Capítulo 19
Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa

Capítulo 22 Rafael Orozco: Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa

Bernardo no soporta la ausencia de Silvia y decide ir hasta la universidad con el objetivo de convencerla de regresar a casa, pese a los difíciles momentos que ambos han vivido. ¿Aceptará la joven?

Por: Jorge Andrés Bernal
|
Rafael Orozco
21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
Thumbnail
20:57
Capítulo 20
Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
Thumbnail
21:02
Capítulo 19
Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa
rafael orozco.jpg
21:17
Capítulo 18
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
Template (6).jpg
21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
Thumbnail
21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa