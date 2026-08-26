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Capítulo 22 de Rafael Orozco: HOY 26 de agosto completo y gratis - Caracol TV
Capítulo 22 de Rafael Orozco: HOY 26 de agosto completo y gratis - Caracol TV. Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa.
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Rafael Orozco
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Capítulo 22 Rafael Orozco: Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
20:32 min
Rafael Orozco - Capítulo 22:
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
20:57
Capítulo 20
Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
21:02
Capítulo 19
Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Capítulo 22 Rafael Orozco: Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Bernardo no soporta la ausencia de Silvia y decide ir hasta la universidad con el objetivo de convencerla de regresar a casa, pese a los difíciles momentos que ambos han vivido. ¿Aceptará la joven?
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
26 de Agosto, 2026
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21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
20:57
Capítulo 20
Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
21:02
Capítulo 19
Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa
21:17
Capítulo 18
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Rafael Orozco
Capítulo 21 Rafael Orozco: Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
Rafael Orozco
Capítulo 20 Rafael Orozco: Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
Rafael Orozco
Capítulo 19 Rafael Orozco: Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa
Rafael Orozco
Capítulo 18 Rafael Orozco: Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
Rafael Orozco
Capítulo 17 Rafael Orozco: Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
Rafael Orozco
Capítulo 16 Rafael Orozco: Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
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