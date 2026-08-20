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Capítulo 18 Rafael Orozco: HOY 20 de agosto completo y gratis- CaracolTV

Rafa llama a Clara al teléfono, pero responde Jacinto. Durante la conversación, el suegro del cantante le pregunta si ha dejado las fiestas y se ha centrado en el estudio.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:17 min
rafael orozco.jpg
Rafael Orozco - Capítulo 18: Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
Template (6).jpg
21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
Thumbnail
21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
rafael orozco.jpg
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
rafael orozco.jpg
21:17
Capítulo 18
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital

Capítulo 18 Rafael Orozco: Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital

Rafa llama a Clara al teléfono, pero responde Jacinto. Durante la conversación, el suegro del cantante le pregunta si ha dejado las fiestas y se ha centrado en el estudio.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Template (6).jpg
21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
Thumbnail
21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
rafael orozco.jpg
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
Thumbnail
22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
Thumbnail
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
CAP 12 - RAFAEL OROZCO.png
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
rafael orozco.jpg
21:17
Capítulo 18
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital