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Capítulo 18 Rafael Orozco: HOY 20 de agosto completo y gratis- CaracolTV
Rafa llama a Clara al teléfono, pero responde Jacinto. Durante la conversación, el suegro del cantante le pregunta si ha dejado las fiestas y se ha centrado en el estudio.
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Caracol TV
/
Rafael Orozco
/
Capítulo 18 Rafael Orozco: Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
21:17 min
Rafael Orozco - Capítulo 18:
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
21:17
Capítulo 18
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
Capítulo 18 Rafael Orozco: Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
Rafa llama a Clara al teléfono, pero responde Jacinto. Durante la conversación, el suegro del cantante le pregunta si ha dejado las fiestas y se ha centrado en el estudio.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
20 de Agosto, 2026
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21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
21:17
Capítulo 18
Jacinto interroga a Rafael sobre su comportamiento en la capital
Rafael Orozco
Capítulo 17 Rafael Orozco: Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
Rafael Orozco
Capítulo 16 Rafael Orozco: Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
Rafael Orozco
Capítulo 15 Rafael Orozco: Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
Rafael Orozco
Capítulo 14 Rafael Orozco: Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
Rafael Orozco
Capítulo 13 Rafael Orozco: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
Rafael Orozco
Capítulo 12 Rafael Orozco: Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
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