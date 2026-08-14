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Capítulo 15 Rafael Orozco: HOY 14 de agosto completo y gratis - CaracolTV
El cantante se deja llevar por la atracción que siente por su amiga y termina besándola; sin embargo, en sus pensamientos sigue constante el recuerdo de Clara Cabello.
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Rafael Orozco
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Capítulo 15 Rafael Orozco: Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
22:34 min
Rafael Orozco - Capítulo 15:
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
Capítulo 15 Rafael Orozco: Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
El cantante se deja llevar por la atracción que siente por su amiga y termina besándola; sin embargo, en sus pensamientos sigue constante el recuerdo de Clara Cabello.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
14 de Agosto, 2026
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22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
Rafael Orozco
Capítulo 14 Rafael Orozco: Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
Rafael Orozco
Capítulo 13 Rafael Orozco: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
Rafael Orozco
Capítulo 12 Rafael Orozco: Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
Rafael Orozco
Capítulo 11 Rafael Orozco: Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
Rafael Orozco
Capítulo 10 Rafael Orozco: Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
Rafael Orozco
Capítulo 9 Rafael Orozco: Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
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