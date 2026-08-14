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Capítulo 15 Rafael Orozco: HOY 14 de agosto completo y gratis - CaracolTV

El cantante se deja llevar por la atracción que siente por su amiga y termina besándola; sin embargo, en sus pensamientos sigue constante el recuerdo de Clara Cabello.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
22:34 min
rafael orozco.jpg
Rafael Orozco - Capítulo 15: Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
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22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
Thumbnail
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
CAP 12 - RAFAEL OROZCO.png
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
rafael orozco.jpg
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá

Capítulo 15 Rafael Orozco: Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá

El cantante se deja llevar por la atracción que siente por su amiga y termina besándola; sin embargo, en sus pensamientos sigue constante el recuerdo de Clara Cabello.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Thumbnail
22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
Thumbnail
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
CAP 12 - RAFAEL OROZCO.png
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
Thumbnail
43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
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42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
CAPÍTULO 9 RAFAEL OROZCO
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
rafael orozco.jpg
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá