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Capítulo 11 Rafael Orozco: HOY 5 de agosto completo y gratis - CaracolTV

Durante una conversación con el doctor Edgardo Pupo, Rafael Orozco admite que no está convencido de viajar a Bogotá, ya que cree que eso podría frustrar su sueño de ser cantante. ¿Qué decisión tomará?

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
43:37 min
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Rafael Orozco - Capítulo 11: Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
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42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
CAPÍTULO 9 RAFAEL OROZCO
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
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43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
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43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación

Capítulo 11 Rafael Orozco: Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación

Durante una conversación con el doctor Edgardo Pupo, Rafael Orozco admite que no está convencido de viajar a Bogotá, ya que cree que eso podría frustrar su sueño de ser cantante. ¿Qué decisión tomará?

Por: Caracol Televisión
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Thumbnail
42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
CAPÍTULO 9 RAFAEL OROZCO
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
Thumbnail
43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
Thumbnail
43:17
Capítulo 7
El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
Capítulo 6 Rafael Orozco
43:39
Capítulo 6
Rafa entra al concurso de vallenato y se enfrenta a Dionisio
Rafael Orozco
43:06
Capítulo 5
Clara va al pueblo donde vive Rafa e inician su historia de amor
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43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación