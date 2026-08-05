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Capítulo 11 Rafael Orozco: HOY 5 de agosto completo y gratis - CaracolTV
Durante una conversación con el doctor Edgardo Pupo, Rafael Orozco admite que no está convencido de viajar a Bogotá, ya que cree que eso podría frustrar su sueño de ser cantante. ¿Qué decisión tomará?
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Caracol TV
/
Rafael Orozco
/
Capítulo 11 Rafael Orozco: Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
43:37 min
Rafael Orozco - Capítulo 11:
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
Capítulo 11 Rafael Orozco: Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
Durante una conversación con el doctor Edgardo Pupo, Rafael Orozco admite que no está convencido de viajar a Bogotá, ya que cree que eso podría frustrar su sueño de ser cantante. ¿Qué decisión tomará?
Por:
Caracol Televisión
|
5 de Agosto, 2026
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42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
43:17
Capítulo 7
El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
43:39
Capítulo 6
Rafa entra al concurso de vallenato y se enfrenta a Dionisio
43:06
Capítulo 5
Clara va al pueblo donde vive Rafa e inician su historia de amor
43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
Rafael Orozco
Capítulo 10 Rafael Orozco: Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
Rafael Orozco
Capítulo 9 Rafael Orozco: Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
Rafael Orozco
Capítulo 8 Rafael Orozco: Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
Rafael Orozco
Capítulo 7 Rafael Orozco: El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
Rafael Orozco
Capítulo 6 Rafael Orozco: Rafa entra al concurso de vallenato y se enfrenta a Dionisio
Rafael Orozco
Capítulo 5 Rafael Orozco: Clara va al pueblo donde vive Rafa e inician su historia de amor
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