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Capítulo 10 Rafael Orozco: HOY 4 de agosto completo y gratis - CaracolTV

Orozco, Parodi, Maestre y Poveda presentan su examen final con el objetivo de graduarse de bachilleres; sin embargo, los jóvenes no se sienten preparados del todo para lograr la calificación adecuada.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
42:54 min
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Rafael Orozco - Capítulo 10: Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
CAPÍTULO 9 RAFAEL OROZCO
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
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43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
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43:17
Capítulo 7
El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
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42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller

Capítulo 10 Rafael Orozco: Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller

Orozco, Parodi, Maestre y Poveda presentan su examen final con el objetivo de graduarse de bachilleres; sin embargo, los jóvenes no se sienten preparados del todo para lograr la calificación adecuada.

Por: Marianella Chavarro Castro
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CAPÍTULO 9 RAFAEL OROZCO
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
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43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
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43:17
Capítulo 7
El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
Capítulo 6 Rafael Orozco
43:39
Capítulo 6
Rafa entra al concurso de vallenato y se enfrenta a Dionisio
Rafael Orozco
43:06
Capítulo 5
Clara va al pueblo donde vive Rafa e inician su historia de amor
CAPÍTULO 4 RAFAEL OROZCO
43:26
Capítulo 4
El ídolo habla con su compadre Teto Tello y hacen las paces
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42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller