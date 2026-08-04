42:54 min Rafael Orozco - Capítulo 10: Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller 44:03 Capítulo 9 Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper 43:12 Capítulo 8 Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara 43:17 Capítulo 7 El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa 42:54 Capítulo 10 Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller

Capítulo 10 Rafael Orozco: Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller Orozco, Parodi, Maestre y Poveda presentan su examen final con el objetivo de graduarse de bachilleres; sin embargo, los jóvenes no se sienten preparados del todo para lograr la calificación adecuada.