22:03 min Rafael Orozco - Capítulo 13: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad 43:12 Capítulo 12 Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico 43:37 Capítulo 11 Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación 42:54 Capítulo 10 Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller 22:03 Capítulo 13 Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad

Capítulo 13 Rafael Orozco: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad Luego de enfrentar a su profesor, Rafael llama a Clara para contarle cómo va su paso por la capital. Teto pone en duda la versión del cantante, pero la joven se muestra cien porciento confiada.

