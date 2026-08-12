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Capítulo 13 Rafael Orozco: 10 de agosto completo y gratis- CaracolTV

Luego de enfrentar a su profesor, Rafael llama a Clara para contarle cómo va su paso por la capital. Teto pone en duda la versión del cantante, pero la joven se muestra cien porciento confiada.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
22:03 min
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Rafael Orozco - Capítulo 13: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
CAP 12 - RAFAEL OROZCO.png
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
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43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
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42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
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22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad

Capítulo 13 Rafael Orozco: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad

Luego de enfrentar a su profesor, Rafael llama a Clara para contarle cómo va su paso por la capital. Teto pone en duda la versión del cantante, pero la joven se muestra cien porciento confiada.

Por: Marianella Chavarro Castro
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CAP 12 - RAFAEL OROZCO.png
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
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43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
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42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
CAPÍTULO 9 RAFAEL OROZCO
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
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43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
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43:17
Capítulo 7
El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
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22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad