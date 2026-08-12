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Capítulo 13 Rafael Orozco: 10 de agosto completo y gratis- CaracolTV
Luego de enfrentar a su profesor, Rafael llama a Clara para contarle cómo va su paso por la capital. Teto pone en duda la versión del cantante, pero la joven se muestra cien porciento confiada.
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Rafael Orozco
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Capítulo 13 Rafael Orozco: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
22:03 min
Rafael Orozco - Capítulo 13:
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
Capítulo 13 Rafael Orozco: Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
Luego de enfrentar a su profesor, Rafael llama a Clara para contarle cómo va su paso por la capital. Teto pone en duda la versión del cantante, pero la joven se muestra cien porciento confiada.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
12 de Agosto, 2026
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43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
43:37
Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
42:54
Capítulo 10
Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
44:03
Capítulo 9
Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
43:12
Capítulo 8
Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
43:17
Capítulo 7
El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
Rafael Orozco
Capítulo 12 Rafael Orozco: Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
Rafael Orozco
Capítulo 11 Rafael Orozco: Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
Rafael Orozco
Capítulo 10 Rafael Orozco: Rafa y sus amigos tienen inconvenientes para obtener su grado de bachiller
Rafael Orozco
Capítulo 9 Rafael Orozco: Rafa convence a su suegro y hacen un pacto que no pueden romper
Rafael Orozco
Capítulo 8 Rafael Orozco: Por medio de una canción, Rafa le declara su amor más sincero a Clara
Rafael Orozco
Capítulo 7 Rafael Orozco: El doctor Pupo le pide a Rafa que cante en su casa
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