21:52 min Rafael Orozco - Capítulo 17: Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá 21:05 Capítulo 16 Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad 22:34 Capítulo 15 Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá 22:02 Capítulo 14 Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla 21:52 Capítulo 17 Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá

Capítulo 17 Rafael Orozco: Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá Mientras Rafael disfruta de la cercanía de Silvia en la capital, Clara acepta a regañadientes salir con Teto luego de que ayudara a su cuñado a salir de la cirugía.