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Capítulo 17 Rafael Orozco: HOY 19 de agosto completo y gratis- CaracolTV

Mientras Rafael disfruta de la cercanía de Silvia en la capital, Clara acepta a regañadientes salir con Teto luego de que ayudara a su cuñado a salir de la cirugía.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:52 min
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Rafael Orozco - Capítulo 17: Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá
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21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
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22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
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22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
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21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá

Capítulo 17 Rafael Orozco: Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá

Mientras Rafael disfruta de la cercanía de Silvia en la capital, Clara acepta a regañadientes salir con Teto luego de que ayudara a su cuñado a salir de la cirugía.

Por: Marianella Chavarro Castro
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21:05
Capítulo 16
Rafael sueña que Clara se entera de su infidelidad
rafael orozco.jpg
22:34
Capítulo 15
Rafael besa a Silvia y hasta conoce a su papá
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22:02
Capítulo 14
Rafael admite que le gusta Silvia, pero se niega a besarla
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22:03
Capítulo 13
Rafael le miente a Clara sobre sus clases en la universidad
CAP 12 - RAFAEL OROZCO.png
43:12
Capítulo 12
Rafa logra conquistar la capital con su talento artístico
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Capítulo 11
Rafa no sabe si viajar a Bogotá es la mejor opción para su relación
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21:52
Capítulo 17
Clara es obligada a salir con Teto por orden de su papá