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Tras la negativa de Mariela, Jeremías recurrió al licor para ahogar su dolor, pero durante una visita a la tumba de su exesposa sufrió un percance de salud y tuvo que ser llevado al médico.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:06 min
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Rafael Orozco - Capítulo 25: Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
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21:37
Capítulo 24
Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
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21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
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21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio

Capítulo 25 Rafael Orozco: Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio

Tras la negativa de Mariela, Jeremías recurrió al licor para ahogar su dolor, pero durante una visita a la tumba de su exesposa sufrió un percance de salud y tuvo que ser llevado al médico.

Por: Jorge Andrés Bernal
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21:37
Capítulo 24
Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
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21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Rafael Orozco
21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
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20:57
Capítulo 20
Bernardo le permite a Rafael entrar a su casa sin problema
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21:02
Capítulo 19
Rafael intenta terminarle a Silvia, pero ella planea otra cosa
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21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio