21:06 min Rafael Orozco - Capítulo 25: Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio 21:37 Capítulo 24 Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento 21:31 Capítulo 23 Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’ 20:32 Capítulo 22 Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa 21:06 Capítulo 25 Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio

Capítulo 25 Rafael Orozco: Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio Tras la negativa de Mariela, Jeremías recurrió al licor para ahogar su dolor, pero durante una visita a la tumba de su exesposa sufrió un percance de salud y tuvo que ser llevado al médico.



