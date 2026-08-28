21:37 min Rafael Orozco - Capítulo 24: Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento 21:31 Capítulo 23 Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’ 20:32 Capítulo 22 Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa 21:24 Capítulo 21 Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’ 21:37 Capítulo 24 Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento

Capítulo 24 Rafael Orozco: Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento ‘Doña Nena’ llegó al límite y, tras una fuerte conversación con Silvia y Rafa, tomó una drástica decisión: pedirles que se fueran de la pensión. ¿Cómo reaccionarán ante esta inesperada noticia?