21:44 min Rafael Orozco - Capítulo 27: Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá 21:38 Capítulo 26 Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello 21:06 Capítulo 25 Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio 21:37 Capítulo 24 Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento 21:44 Capítulo 27 Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá

Capítulo 27 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará pronto a Bogotá, lo que desconcierta a la joven, pues no sabe qué pasará con su vínculo con el cantante. ¿Se conocerá la verdad?