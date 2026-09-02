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Novela de 'Rafael Orozco' por Caracol Televisión, completa y gratis

Novela de Rafael Orozco por Caracol Televisión

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:44 min
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Rafael Orozco - Capítulo 27: Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
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21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
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21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
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21:37
Capítulo 24
Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá

Capítulo 27 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá

Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará pronto a Bogotá, lo que desconcierta a la joven, pues no sabe qué pasará con su vínculo con el cantante. ¿Se conocerá la verdad?

Por: Jorge Andrés Bernal
|
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21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
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21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
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21:37
Capítulo 24
Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
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21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
Rafael Orozco
20:32
Capítulo 22
Bernando se preocupa por Silvia y le pide que regrese a casa
Rafael Orozco
21:24
Capítulo 21
Silvia se va de la casa y encuentra refugio en la pensión de ‘Doña Nena’
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá