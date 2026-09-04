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Capítulo 29 de 'Rafael Orozco' de Caracol Televisión, completo y gratis.

Silvia provocó los celos de Rafael al compartir con ‘Profeta’, su compañero de universidad. El cantante no pudo ocultar su molestia y la situación terminó afectando una de sus presentaciones.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:20 min
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Rafael Orozco - Capítulo 29: Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
CAPITULO - RAFA.jpg
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
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21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
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21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero

Capítulo 29 Rafael Orozco: Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero

Silvia provocó los celos de Rafael al compartir con ‘Profeta’, su compañero de universidad. El cantante no pudo ocultar su molestia y la situación terminó afectando una de sus presentaciones.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPITULO - RAFA.jpg
21:49
Capítulo 28
Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos
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21:44
Capítulo 27
Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá
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21:38
Capítulo 26
Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello
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21:06
Capítulo 25
Don Jacinto sufre un percance de salud en su visita al cementerio
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21:37
Capítulo 24
Doña Nena echó a Silvia y Rafa de la pensión por su mal comportamiento
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21:31
Capítulo 23
Silvia busca trabajo y le pide ayuda a ‘Compai Chipuco’
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21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero