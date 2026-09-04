21:20 min Rafael Orozco - Capítulo 29: Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero 21:49 Capítulo 28 Clara Cabello y Silvia hablan y Rafa se ve en graves aprietos 21:44 Capítulo 27 Rafael le cuenta a Silvia que Clara Cabello llegará a Bogotá 21:38 Capítulo 26 Rafael recibe una sorpresiva noticia por parte de Clara Cabello 21:20 Capítulo 29 Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero

Capítulo 29 Rafael Orozco: Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero Silvia provocó los celos de Rafael al compartir con ‘Profeta’, su compañero de universidad. El cantante no pudo ocultar su molestia y la situación terminó afectando una de sus presentaciones.