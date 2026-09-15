21:29 min Rafael Orozco - Capítulo 36: Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito 21:30 Capítulo 35 Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento 21:35 Capítulo 34 Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara Capítulo 33 Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa 21:29 Capítulo 36 Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito

Capítulo 36 Rafael Orozco: Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito Tras solucionar parte de sus diferencias, Silvia y Rafael deciden salir de Bogotá para compartir juntos. Sin embargo, el viaje toma un giro inesperado cuando sufren un accidente de tránsito.