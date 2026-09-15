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Capítulo 36 de 'Rafael Orozco' de Caracol Televisión, completo y gratis,

Tras solucionar parte de sus diferencias, Silvia y Rafael deciden salir de Bogotá para compartir juntos. Sin embargo, el viaje toma un giro inesperado cuando sufren un accidente de tránsito.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:29 min
IMA CAPÍ 36.png
Rafael Orozco - Capítulo 36: Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
Thumbnail
21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
Thumbnail
21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa
IMA CAPÍ 36.png
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito

Capítulo 36 Rafael Orozco: Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito

Tras solucionar parte de sus diferencias, Silvia y Rafael deciden salir de Bogotá para compartir juntos. Sin embargo, el viaje toma un giro inesperado cuando sufren un accidente de tránsito.

Por: Jorge Andrés Bernal
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21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
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21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa
Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
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21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
CAPÍ - RAFAEL.jpg
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
IMA CAPÍ 36.png
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito