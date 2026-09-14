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Capítulo 35 de 'Rafael Orozco' por Caracol Televisión, completo y gratis

Rafael está cansado de la actitud de Silvia y decide buscarla para hablar cara a cara. El hombre quiere ponerle límites y dejar claro que no está dispuesto a seguir tolerando su comportamiento.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:30 min
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Rafael Orozco - Capítulo 35: Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
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21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa
Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
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21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento

Capítulo 35 Rafael Orozco: Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento

Rafael está cansado de la actitud de Silvia y decide buscarla para hablar cara a cara. El hombre quiere ponerle límites y dejar claro que no está dispuesto a seguir tolerando su comportamiento.

Por: Jorge Andrés Bernal
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21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa
Rafael Orozco
Capítulo 32
Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara
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21:39
Capítulo 31
La preocupación de Rafael crece al desconocer el paradero de Clara
CAPÍ - RAFAEL.jpg
21:38
Capítulo 30
Silvia regresa a su casa y habla con su padre sobre su nueva vida
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21:20
Capítulo 29
Silvia provoca los celos de Rafael con ‘Profeta’, su compañero
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21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento