21:30 min Rafael Orozco - Capítulo 35: Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento 21:35 Capítulo 34 Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara Capítulo 33 Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa Capítulo 32 Rafael le hace un fuerte reclamo a Silvia por su cercanía con Clara 21:30 Capítulo 35 Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento

Capítulo 35 Rafael Orozco: Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento Rafael está cansado de la actitud de Silvia y decide buscarla para hablar cara a cara. El hombre quiere ponerle límites y dejar claro que no está dispuesto a seguir tolerando su comportamiento.



