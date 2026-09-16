21:19 min Rafael Orozco - Capítulo 37: Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida 21:29 Capítulo 36 Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito 21:30 Capítulo 35 Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento 21:35 Capítulo 34 Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara 21:19 Capítulo 37 Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida

Capítulo 37 Rafael Orozco: Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida Tras el accidente, Rafael y Silvia llegan al hospital. La salud de ella es preocupante y debe ser intervenida. Ante la situación, Rafa decide llamar al papá de Silvia para pedirle ayuda.