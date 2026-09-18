Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 42 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 39 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis

Clara busca a Teto para dejarle claro que solo pueden ser amigos, pues su corazón pertenece a Rafael. Además, le exige contar la verdad sobre Jeremías, ya que sospecha que está detrás de todo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
20:47 min
IMA CAP 39 - RAFAEL (1).jpg
Rafael Orozco - Capítulo 39: Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
IMAG CAP 37 - RAFAEL.jpg
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
IMA CAPÍ 36.png
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
IMA CAP 39 - RAFAEL (1).jpg
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael

Capítulo 39 Rafael Orozco: Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael

Clara busca a Teto para dejarle claro que solo pueden ser amigos, pues su corazón pertenece a Rafael. Además, le exige contar la verdad sobre Jeremías, ya que sospecha que está detrás de todo.

Por: Jorge Andrés Bernal
|
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
IMAG CAP 37 - RAFAEL.jpg
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
IMA CAPÍ 36.png
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
Thumbnail
21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
Thumbnail
21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
Rafael Orozco
Capítulo 33
Clara se desahoga con ‘Doña Nena’ sobre la actitud de Rafa
IMA CAP 39 - RAFAEL (1).jpg
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael