20:47 min Rafael Orozco - Capítulo 39: Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael 21:22 Capítulo 38 Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente 21:19 Capítulo 37 Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida 21:29 Capítulo 36 Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito 20:47 Capítulo 39 Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael

Capítulo 39 Rafael Orozco: Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael Clara busca a Teto para dejarle claro que solo pueden ser amigos, pues su corazón pertenece a Rafael. Además, le exige contar la verdad sobre Jeremías, ya que sospecha que está detrás de todo.