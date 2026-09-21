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Capítulo 40 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol, completo y gratis

Tras la salida de Silvia del hospital, Rafael sabe que le quedan pocos días en Bogotá. Por eso, le cuenta a ‘Compai Chiputo’ que cantará por última vez en su negocio antes de volver a Valledupar.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
20:42 min
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Rafael Orozco - Capítulo 40: Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
IMA CAP 39 - RAFAEL (1).jpg
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
IMAG CAP 37 - RAFAEL.jpg
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
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20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación

Capítulo 40 Rafael Orozco: Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación

Tras la salida de Silvia del hospital, Rafael sabe que le quedan pocos días en Bogotá. Por eso, le cuenta a ‘Compai Chiputo’ que cantará por última vez en su negocio antes de volver a Valledupar.

Por: Jorge Andrés Bernal
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IMA CAP 39 - RAFAEL (1).jpg
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
IMAG CAP 37 - RAFAEL.jpg
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
IMA CAPÍ 36.png
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
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21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
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21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
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20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación