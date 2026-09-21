20:42 min Rafael Orozco - Capítulo 40: Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación 20:47 Capítulo 39 Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael 21:22 Capítulo 38 Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente 21:19 Capítulo 37 Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida 20:42 Capítulo 40 Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación

Capítulo 40 Rafael Orozco: Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación Tras la salida de Silvia del hospital, Rafael sabe que le quedan pocos días en Bogotá. Por eso, le cuenta a ‘Compai Chiputo’ que cantará por última vez en su negocio antes de volver a Valledupar.



