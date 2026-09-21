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Capítulo 43 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 40 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol, completo y gratis
Tras la salida de Silvia del hospital, Rafael sabe que le quedan pocos días en Bogotá. Por eso, le cuenta a ‘Compai Chiputo’ que cantará por última vez en su negocio antes de volver a Valledupar.
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Rafael Orozco
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Capítulo 40 Rafael Orozco: Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
20:42 min
Rafael Orozco - Capítulo 40:
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
Capítulo 40 Rafael Orozco: Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
Tras la salida de Silvia del hospital, Rafael sabe que le quedan pocos días en Bogotá. Por eso, le cuenta a ‘Compai Chiputo’ que cantará por última vez en su negocio antes de volver a Valledupar.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
21 de Septiembre, 2026
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20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
21:29
Capítulo 36
Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
21:30
Capítulo 35
Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
21:35
Capítulo 34
Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
Rafael Orozco
Capítulo 39 Rafael Orozco: Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
Rafael Orozco
Capítulo 38 Rafael Orozco: Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
Rafael Orozco
Capítulo 37 Rafael Orozco: Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
Rafael Orozco
Capítulo 36 Rafael Orozco: Rafael se reconcilia con Silvia, pero sufren un grave accidente de transito
Rafael Orozco
Capítulo 35 Rafael Orozco: Rafael busca a Silvia para ponerle límites y frenar su comportamiento
Rafael Orozco
Capítulo 34 Rafael Orozco: Silvia no logra ocultar sus sentimientos al ver a Rafael y Clara
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