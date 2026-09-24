21:33 min Rafael Orozco - Capítulo 43: Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá 21:35 Capítulo 42 Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre 21:45 Capítulo 41 Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello 20:42 Capítulo 40 Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación 21:33 Capítulo 43 Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá

Capítulo 43 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá Tras el fuerte altercado con Jacinto, Rafael Orozco habló con Misael sobre lo ocurrido. Además de contarle que estaba devastado, aprovechó para revelarle algunos secretos de su estadía en Bogotá.



