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Mi Pecado
Capítulo 46 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 43 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.

Tras el fuerte altercado con Jacinto, Rafael Orozco habló con Misael sobre lo ocurrido. Además de contarle que estaba devastado, aprovechó para revelarle algunos secretos de su estadía en Bogotá.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:33 min
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Rafael Orozco - Capítulo 43: Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
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21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
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20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá

Capítulo 43 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá

Tras el fuerte altercado con Jacinto, Rafael Orozco habló con Misael sobre lo ocurrido. Además de contarle que estaba devastado, aprovechó para revelarle algunos secretos de su estadía en Bogotá.

Por: Jorge Andrés Bernal
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21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
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21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
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Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
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Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
CAPÍ RAFAEL - 17 SEPTI.jpg
21:22
Capítulo 38
Silvia despierta y se entera de que tuvo un grave accidente
IMAG CAP 37 - RAFAEL.jpg
21:19
Capítulo 37
Silvia se encuentra en un estado crítico de salud y debe ser intervenida
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá