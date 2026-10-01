Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Diario de Diana
Capítulo 51 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 48 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.

La mujer se encuentra en el lugar de trabajo de su cuñado y allí recibe un fuerte balonazo en su cara, por eso mismo, la llevan a la enfermería y allí enamora al responsable de su golpe.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:17 min
CAP.png
Rafael Orozco - Capítulo 48: Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAP.png
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica

Capítulo 48 Rafael Orozco: Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica

La mujer se encuentra en el lugar de trabajo de su cuñado y allí recibe un fuerte balonazo en su cara, por eso mismo, la llevan a la enfermería y allí enamora al responsable de su golpe.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Thumbnail
21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
Thumbnail
21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
CAP.png
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica