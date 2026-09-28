21:27 min Rafael Orozco - Capítulo 45: Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios 21:10 Capítulo 44 Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata 21:33 Capítulo 43 Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá 21:35 Capítulo 42 Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre 21:27 Capítulo 45 Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios

Capítulo 45 Rafael Orozco: Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios El doctor ‘Pupo’ le reveló a Rafael Orozco que no podía regresar a Bogotá para continuar sus estudios, pues nunca tuvo una beca. ‘Teto Tello’ había sido quien realmente pagó su universidad.