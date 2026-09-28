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Capítulo 45 de 'Rafael Orozco', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.

El doctor ‘Pupo’ le reveló a Rafael Orozco que no podía regresar a Bogotá para continuar sus estudios, pues nunca tuvo una beca. ‘Teto Tello’ había sido quien realmente pagó su universidad.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:27 min
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
Rafael Orozco - Capítulo 45: Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios

Capítulo 45 Rafael Orozco: Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios

El doctor ‘Pupo’ le reveló a Rafael Orozco que no podía regresar a Bogotá para continuar sus estudios, pues nunca tuvo una beca. ‘Teto Tello’ había sido quien realmente pagó su universidad.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
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21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
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Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
IMA CAP 39 - RAFAEL (1).jpg
20:47
Capítulo 39
Clara Cabello le confirma Teto Tello que solo quiere estar con Rafael
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios