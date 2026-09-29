Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Cap{itulo 49 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 46 Rafael Orozco

El hombre va a casa de sus padres y todos sospechan que Rafa está en el río tomándose unos tragos, por esto mismo, Misael tiene un conflicto con ellos y no sabe si ir por su hermano.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
21:02 min
cap.png
Rafael Orozco - Capítulo 46: Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Thumbnail
21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 

Capítulo 46 Rafael Orozco: Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 

El hombre va a casa de sus padres y todos sospechan que Rafa está en el río tomándose unos tragos, por esto mismo, Misael tiene un conflicto con ellos y no sabe si ir por su hermano.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Thumbnail
21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
Thumbnail
21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
Thumbnail
21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
Thumbnail
20:42
Capítulo 40
Rafael se despide de ‘Compai Chipuco’ con una gran presentación
cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 