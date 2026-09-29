21:02 min Rafael Orozco - Capítulo 46: Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 21:27 Capítulo 45 Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios 21:10 Capítulo 44 Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata 21:33 Capítulo 43 Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá 21:02 Capítulo 46 Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano

Capítulo 46 Rafael Orozco: Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano El hombre va a casa de sus padres y todos sospechan que Rafa está en el río tomándose unos tragos, por esto mismo, Misael tiene un conflicto con ellos y no sabe si ir por su hermano.