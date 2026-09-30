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Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección - CaracolTV

Rafa llegó borracho y sus padres no están contentos con él. Es por eso que su mamá le da una lección en el patio de su casa y le asegura que, si el amor por Clara es real, en un futuro lo perdonará.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
20:57 min
IMAG CAP 47 RAFA.png
Rafael Orozco - Capítulo 47: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección

Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección

Rafa llegó borracho y sus padres no están contentos con él. Es por eso que su mamá le da una lección en el patio de su casa y le asegura que, si el amor por Clara es real, en un futuro lo perdonará.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
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21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
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21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
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21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección