Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección - CaracolTV Rafa llegó borracho y sus padres no están contentos con él. Es por eso que su mamá le da una lección en el patio de su casa y le asegura que, si el amor por Clara es real, en un futuro lo perdonará.