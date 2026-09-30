Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Diario de Diana
Juegos
'Yo Me Llamo' Capítulo 50
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección - CaracolTV
Rafa llegó borracho y sus padres no están contentos con él. Es por eso que su mamá le da una lección en el patio de su casa y le asegura que, si el amor por Clara es real, en un futuro lo perdonará.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Inicio
Capítulos
Personajes
close
Publicidad
Caracol TV
/
Rafael Orozco
/
Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
20:57 min
Rafael Orozco - Capítulo 47:
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
Capítulo 47 Rafael Orozco: Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
Rafa llegó borracho y sus padres no están contentos con él. Es por eso que su mamá le da una lección en el patio de su casa y le asegura que, si el amor por Clara es real, en un futuro lo perdonará.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
30 de Septiembre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
21:33
Capítulo 43
Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
21:35
Capítulo 42
Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
21:45
Capítulo 41
Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
Rafael Orozco
Capítulo 46 Rafael Orozco: Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano
Rafael Orozco
Capítulo 45 Rafael Orozco: Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
Rafael Orozco
Capítulo 44 Rafael Orozco: Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
Rafael Orozco
Capítulo 43 Rafael Orozco: Rafael le cuenta a su hermano que tuvo un fugaz romance en Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 42 Rafael Orozco: Clara Cabello tiene una tensa conversación con su padre
Rafael Orozco
Capítulo 41 Rafael Orozco: Rafael regresa a Valledupar y sorprende gratamente a Clara Cabello
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series