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De qué Murió Piero, a sus 81 años, y dónde falleció el cantautor de 'Mi viejo'

Este miércoles 7 de octubre se confirmó la muerte de Piero, intérprete de canción social y trova. El artista, nacido en Italia y nacionalizado argentino, había celebrado su cumpleaños en Bogotá.

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Murió Piero, a sus 81 años: adiós al legendario cantautor de 'Mi viejo'

Este miércoles 7 de octubre se confirmó la muerte de Piero, intérprete de canción social y trova. El artista, nacido en Italia y nacionalizado argentino, había celebrado su cumpleaños en Bogotá.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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