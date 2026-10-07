Murió Piero, a sus 81 años: adiós al legendario cantautor de 'Mi viejo'

El mundo de la música latina está de luto. Este miércoles 7 de octubre se confirmó el fallecimiento del cantautor Piero De Benedictis a sus 81 años. El intérprete de 'Mi viejo', nacido en Italia y nacionalizado argentino, dejó una huella imborrable en la canción social y la trova. Piero había celebrado recientemente su último cumpleaños en Bogotá, rodeado del cariño del público colombiano.

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La partida de Piero deja un vacío enorme en la historia musical de América Latina. Reconocido por sus letras cargadas de emotividad y protesta social, el artista se ganó el corazón de varias generaciones con himnos eternos como 'Mi viejo', 'Llegando llegaste' y 'Que se vayan ellos'. Su vínculo con Colombia fue entrañable hasta sus últimos días, escenario donde festejó su vida y consolidó un legado que perdurará por siempre.

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¿De qué murió Piero y dónde falleció?



El histórico músico ítalo-argentino y nacionalizado colombiano permanecía internado desde hacía varios días. La trágica noticia sobre la partida del cantautor fue confirmada por sus familiares e allegados a través de un comunicado oficial emitido este 7 de octubre de 2026, conmocionando al mundo del entretenimiento de América Latina.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Piero?

Entre sus mayores éxitos musicales destacan 'Mi viejo', composición ícono dedicada a la figura paterna, así como 'Tengo la piel cansada de la tarde', 'Llegando llegaste', 'Soy pan, soy paz, soy más' y 'Que se vayan ellos', obras emblemáticas del repertorio de la trova y la canción social hispanoamericana.

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¿Cuál fue la relación de Piero con Colombia?

Además de su éxito en los escenarios internacionales, el artista adoptó a Colombia como su segundo hogar. Piero obtuvo la nacionalidad colombiana y mantuvo un constante compromiso con causas de construcción de paz en el país, sumado a sus recurrentes presentaciones en ciudades como Bogotá. Su pérdida deja un vacío imborrable entre sus seguidores colombianos.