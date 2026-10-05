Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Yo Me Llamo
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Yo Me Llamo Mini Whitney Houston’ hizo llorar a los jurados y contó orgullosa de dónde es

La imitadora, oriunda de Buenaventura, llegó al escenario para brillar y, cuando terminó su presentación, hizo llorar a César Escola por su gran talento musical. Dejó asombrados a los jurados y a Laura y Melina.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

Yo Me Llamo Mini Whitney Houston’ hizo llorar a los jurados y contó orgullosa de dónde es

La imitadora, oriunda de Buenaventura, llegó al escenario para brillar y, cuando terminó su presentación, hizo llorar a César Escola por su gran talento musical. Dejó asombrados a los jurados y a Laura y Melina.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Mini Whitney Houston’
‘Yo Me Llamo Mini Whitney Houston’
Foto: Caracol Televisión