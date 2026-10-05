Yo Me Llamo Mini Whitney Houston’ hizo llorar a los jurados y contó orgullosa de dónde es

El Templo de la Imitación fue testigo de una de las presentaciones más emotivas de la temporada. Con una presencia escénica arrolladora y una potencia vocal extraordinaria, la pequeña participante que encarna a ‘Mini Whitney Houston’ saltó al escenario dispuesta a rendir tributo a una de las divas más grandes de la música internacional. Desde sus primeras notas, la joven artista demostró una afinación impecable y un rango vocal que dejó atónitos a todos los presentes.

Al finalizar su actuación, el plató se sumió en una atmósfera de profunda conmoción. El impacto de su voz fue tal que el maestro César Escola no pudo contener las lágrimas ante semejante despliegue de talento musical. Asimismo, la mesa de jurados celebró la disciplina y el sentimiento transmitido en cada frase de la canción.



Más allá de su brillante voz, la concursante se tomó un instante para compartir con el público sus raíces. Llenando de orgullo a su tierra, contó emocionada que es oriunda de Buenaventura, destacando la riqueza cultural de su región y el esfuerzo que ha realizado para llegar hasta el escenario más exigente de la televisión colombiana. Su sencillez y carisma terminaron por sellar una noche mágica que se perfila como una de las más memorables de la competencia.

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De qué murió Whitney Houston y en qué fecha falleció

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La legendaria cantante estadounidense Whitney Houston falleció el 11 de febrero de 2012 en Beverly Hills, California, a los 48 años de edad. La causa oficial de su muerte fue ahogamiento accidental en la bañera de su habitación de hotel, derivado de una enfermedad cardíaca aterosclerótica y los efectos del consumo de sustancias.



Cuáles son las canciones más famosas de Whitney Houston

Entre los mayores éxitos imborrables de 'La Voz' destacan 'I Will Always Love You' (tema principal de la película El guardaespaldas), 'I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)', 'Greatest Love of All', 'I Have Nothing' y 'Run to You', temas que inmortalizaron su legado en la historia del pop y el R&B.

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Cuántos premios Grammy ganó Whitney Houston en su carrera

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Whitney Houston ganó un total de 6 Premios Grammy a lo largo de su prolífica carrera musical, además de romper récords al convertirse en una de las artistas femeninas más galardonadas de todos los tiempos en la industria discográfica.