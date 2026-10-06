Estos mini imitadores no convencieron al jurado y se despidieron de la competencia

La tensión se sintió a flor de piel en la pista de 'Yo Me Llamo'. El sueño de encontrar al doble perfecto exige un nivel de precisión cada vez más alto, y en esta oportunidad la exigencia de Amparo Grisales, César Escola y el equipo de jurados le pasó factura a varios participantes que, pese a su talento, no lograron salvarse y tuvieron que despedirse de la competencia.

La noche arrancó con el temperamento de la música ranchera. El imitador de 'Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández' saltó al escenario para interpretar el inolvidable clásico 'Volver, volver'. Aunque intentó transmitir el sentimiento y la potencia característica del 'Charro de Huentitán', los comentarios de los jurados se enfocaron en los detalles técnicos de afinación y el control del aire, factores decisivos que le restaron puntos en una etapa tan avanzada.



En esa misma línea del género regional y popular, 'Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández' defendió su permanencia con 'La de la mochila azul', buscando apelar a la nostalgia y al encanto infantil que hizo famoso al artista mexicano en sus inicios. Sin embargo, la afinación y el manejo escénico no fueron suficientes para convencer a la mesa de expertos. Por su parte, el intérprete de 'Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso' llevó el despecho al escenario con 'Entre comillas', pero la falta de proyección vocal y actitud propia del cantante de música popular le costó su cupo.

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La cuota pop y anglo tampoco la tuvo fácil. 'Yo Me Llamo Mini Luis Miguel' buscó poner a bailar a todos al ritmo de 'Ahora te puedes marchar', aunque los jurados señalaron imprecisiones en el fraseo y la postura en escena, aspectos clave para encarnar al 'Sol de México'. En el ámbito internacional, 'Yo Me Llamo Mini Tones and I' asumió el reto de interpretar el éxito global 'Dance Monkey', una canción con matices vocales complejos que terminaron por jugarle en contra. Finalmente, el dúo de 'Yo Me Llamo Mini Jesse & Joy' presentó el emotivo tema 'Dueles', pero la acople armónico entre ambos no alcanzó el nivel exigido por el jurado.





Tras una difícil deliberación, los jueces determinaron que este grupo de pequeños grandes talentos debía abandonar el programa, cerrando un ciclo lleno de aprendizaje y dejando la vara muy alta para quienes continúan en la carrera por el millonario premio.