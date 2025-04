Lina Tejeiro respondió si su retiro de la actuación está cerca debido a su rol como empresaria

Lina Tejeiro es una de las actrices más cotizadas del momento en Colombia gracias a la capacidad que tiene para interpretar todo tipo de personajes y debido a su protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Recientemente, la villavicense se sinceró no solo sobre cómo descubrió que tenía biopolímeros , sino que también habló acerca de su proyección a futuro.

La revelación la hizo para Caracoltv.com. La mujer de 33 años respondió si tiene contemplado retirarse pronto de la actuación, oficio que viene desempeñando desde hace aproximadamente 20 años. Esto teniendo en cuenta que su marca de maquillaje Coraje ha cobrado gran relevancia en el panorama nacional.

"Me veo en 10 años haciendo televisión, cine, haciendo lo que me apasiona y me gusta. Amo actuar, disfruto de interpretar otros personajes porque siento que despierta en mí una empatía por esas personas que se sienten identificadas con mis personajes", explicó, desmintiendo de esta forma que planee enfocarse únicamente en su emprendimiento.

Cómo se proyecta Lina Tejeiro a futuro

Según explicó, está en un punto de su vida en el que quiere empezar a formar su propio hogar, sin descuidar por supuesto el trabajo, que se ha convertido en una de las esferas más importantes de su vida, llevando de esta forma un mensaje de empoderamiento femenino a su comunidad de mujeres.

"Amo actuar, pero me veo casada, con mi marca mucho más grande, con hijos, ¿por qué no? Tal vez uno o no y no sé, dejando el nombre de Colombia muy en alto, ya sea en España, en México o en Hollywood, donde sea, pero me sueño con que la gente me diga 'ella, ella, ella es colombiana, yo la conozco, ella empezó en Colombia'", finalizó el encuentro.

Lina Tejeiro recoge más de 10 millones de seguidores en Instagram, donde constantemente comparte contenido relacionado con su carrera artística, su estilo de vida y la relación que mantiene con las personas más cercanas a su círculo.

