3 trucos para perros que puedes enseñarles de forma fácil y divertida

Tener una mascota entrenada con los comandos básicos puede ser de gran utilidad, ya que te ayudarán a lidiar con sus problemas de comportamiento de una forma fácil, rápida y divertida. Aquí podrás encontrar algunos trucos para perros que te serán de gran apoyo; sin embargo, deberás recurrir a algunos incentivos que te facilitarán mucho más el proceso como lo son golosinas o alimentos a los que tu pequeño amigo no se podrá resistir.

Siéntate

Este es uno de los comandos de obediencia más comunes y fáciles entre los perros, de manera que es una excelente opción para empezar. Deberás utilizar una una golosina como una galleta, un pequeño trozo de pollo o algún snack que le guste a tu mascota . Básicamente lo deberás acercar hasta su nariz para que lo olfatee y antes de que tenga oportunidad de comerlo, mueves tu mano hacia arriba asegurándote de que él sigue el alimento con su cabeza, hasta hacerlo sentar.

Durante el proceso repite la palabra clave "siéntate" y cuando ya lo haya logrado felicítalo diciendo "muy bien" y dándole su recompensa. Asegúrate de repetir esta secuencia varias veces todos los días, puede ser cuando van al parque o justo antes de recibir su ración de comida diaria, hasta que lo domine completamente y sea mucho más fácil conducirlo a que haga el movimiento.

Sentarse es uno de los trucos más comunes entre algunos cachorros. Foto: Peter Cade/Getty Images

Acuéstate

Contrario al anterior, este es uno de los comandos más difíciles, debido a que esta postura los pone en una situación se sumisión, por lo que deberás armarte de mucha paciencia e ingenio para lograr tu cometido. Para ello deberás ponerte entre la mano su golosina favorita, la acercas hasta su nariz para que la olfatee y en vez de moverla hacia arriba, vas a arrastrarla por el suelo para que tu perro se deslice y la persiga. Cuando ya esté echado boca abajo dice "acuéstate" y llevas tu mano encima de él para que se dé la vuelta.

Trata de repetir este ejercicios varias veces al día si quieres lograr prontos resultados, pero sé cerciórate de que no lo estás presionando u obligando a hacer algo que no quiere. Dado el caso en que no obedezca tus instrucciones o busca quitarte la golosina sin cumplir con el objetivo, simplemente lo corriges diciendo "no" y vuelves a repetir los pasos.

Acostarse suele ser una de las posturas más difíciles. Foto: vovashevchuk/Getty Images/iStockphoto

Espera

Para poder llevar a cabo este comando, tu mascota ya deberá saber cómo sentarse cuando se lo indicas. Tendrás que ubicarte en frente de él abrir tu mano con su golosina favorita y repetir la palabra clave "espera", luego das unos cuantos pasos hacia atrás le indicas que te siga y cuando consideres pertinente le vuelves a repetir la instrucción. Cada vez que realice el movimiento de manera correcta deberás recompensarlo con la golosina y por su puesto con una muestra de afecto.