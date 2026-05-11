35:14 min María la del barrio - Capítulo 42: Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María 34:00 Capítulo 41 Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven 37:36 Capítulo 40 Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona 35:16 Capítulo 39 Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita 35:14 Capítulo 42 Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María

Capítulo 42 María la del barrio : Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María La mujer y ‘El Veracruz’ están con el joven y les confiesa que cuando se enteró de que Agripina necesitaba medicinas, decidió robar en la casa de María. Un hombre hasta lo amenazó.