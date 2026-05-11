Capítulo 42 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 42 'María la del Barrio'. La mujer y ‘El Veracruz’ están con el joven y les confiesa que cuando se enteró de que Agripina necesitaba medicinas, decidió robar en la casa de María. Un hombre hasta lo amenazó.
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35:14 min
María la del barrio - Capítulo 42: Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María
34:00
Capítulo 41
Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven
37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
35:14
Capítulo 42
Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María
Capítulo 42 María la del barrio : Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María
La mujer y ‘El Veracruz’ están con el joven y les confiesa que cuando se enteró de que Agripina necesitaba medicinas, decidió robar en la casa de María. Un hombre hasta lo amenazó.