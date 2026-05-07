37:36 min María la del barrio - Capítulo 40: Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona 35:16 Capítulo 39 Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita 37:40 Capítulo 38 Soraya quiere volver a México y está en recuperación 37:29 Capítulo 37 Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María 37:36 Capítulo 40 Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona

Capítulo 40 María la del barrio : Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona La adolescente quiere acercarse al joven porque quiere confirmar que Nandito es el amante de María, pero su plan no sale como ella quiere. Además, sus amigas quedan encantadas con él.