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Capítulo 40 de 'María, la del barrio', novela mexicana, completo este 7 de mayo
Capítulo 40 de 'María, la del barrio', novela mexicana que transmite Caracol Televisión, completo. Tita invita a Nandito a una fiesta para sacarle información.
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Capítulo 40 María la del barrio : Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
37:36 min
María la del barrio - Capítulo 40:
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
Capítulo 40 María la del barrio : Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
La adolescente quiere acercarse al joven porque quiere confirmar que Nandito es el amante de María, pero su plan no sale como ella quiere. Además, sus amigas quedan encantadas con él.
Por:
Alejandra Hurtado
|
7 de Mayo, 2026
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35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
María la del barrio
Capítulo 39 María la del barrio : Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
María la del barrio
Capítulo 38 María la del barrio : Soraya quiere volver a México y está en recuperación
María la del barrio
Capítulo 37 María la del barrio : Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
María la del barrio
Capítulo 36 María la del barrio : Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
María la del barrio
Capítulo 35 María la del barrio : Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
María la del barrio
Capítulo 34 María la del barrio : Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
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