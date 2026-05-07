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Capítulo 40 de 'María, la del barrio', novela mexicana, completo este 7 de mayo

Capítulo 40 de 'María, la del barrio', novela mexicana que transmite Caracol Televisión, completo. Tita invita a Nandito a una fiesta para sacarle información.

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37:36 min
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María la del barrio - Capítulo 40: Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
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35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
cap (16).png
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación 
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
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37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona

Capítulo 40 María la del barrio : Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona

La adolescente quiere acercarse al joven porque quiere confirmar que Nandito es el amante de María, pero su plan no sale como ella quiere. Además, sus amigas quedan encantadas con él.

Por: Alejandra Hurtado
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35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
cap (16).png
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación 
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
Capítulo 36 María la del Barrio: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
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37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
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34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
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37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona