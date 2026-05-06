Capítulo 39 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 39 'María la del Barrio'. Luis Fernando le confiesa a su esposa que la profesora de María de los Ángeles sabe que es adoptada. Además le dice que le parece extraño que Verónica y Tita sean tan unidas.
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35:16 min
María la del barrio - Capítulo 39: Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
Capítulo 39 María la del barrio : Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
Luis Fernando le confiesa a su esposa que la profesora de María de los Ángeles sabe que es adoptada. Además le dice que le parece extraño que Verónica y Tita sean tan unidas.