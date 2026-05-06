35:16 min María la del barrio - Capítulo 39: Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita 37:40 Capítulo 38 Soraya quiere volver a México y está en recuperación 37:29 Capítulo 37 Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María 39:45 Capítulo 36 Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando 35:16 Capítulo 39 Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita

Capítulo 39 María la del barrio : Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita Luis Fernando le confiesa a su esposa que la profesora de María de los Ángeles sabe que es adoptada. Además le dice que le parece extraño que Verónica y Tita sean tan unidas.